  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

پس از اظهارنظر سازمان بازرسی؛

نقل و انتقال فرزندان عضو هیئت علمی درکنکور86 با ضوابط جدید اجرا می‌شود

نقل و انتقال فرزندان عضو هیئت علمی درکنکور86 با ضوابط جدید اجرا می‌شود

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی جدید با شرایط جدید و اصلاحاتی در آئین نامه انجام می شود.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : فرزندان اعضای هیئت علمی در سال جاری با شرایط جدیدی بر اساس آئین نامه جدید نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی که چندی پیش با اظهار نظر سازمان بازرسی کشور اصلاح شد از دانشگاهی به دانشگاه دیگر منتقل می شوند.

وی در مورد اصلاحات صورت گرفته در آئین نامه نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی گفت : بر اساس اصلاحات انجام شده از این پس برای این موضوع کمیسیون موارد خاص تشکیل نمی شود. اعضای هیئت علمی پیمانی نیز مشمول این آئین نامه نیستند و  همچنین فرصت استفاده از این آئین نامه نیز از یک سال به 6 ماه کاهش یافته است.

معاون سازمان سنجش با بیان اینکه تنها افرادی می توانند از این آئین نامه استفاده کنند که در کنکور پذیرفته شده باشند، اظهار داشت: فرزندان اعضای هیئت علمی برای انتقال باید حد نصاب 90 درصد نمره علمی آخرین فرد قبول شده در دانشگاه مبداء و برای تغییر رشته باید 95 درصد نمره علمی آخرین فرد قبول شده در رشته مورد نظر را کسب کرده باشند.

وی گفت: با توجه به رقابت بسیار بالای  داوطلبان در کنکور، 10 درصدی که برای انتقال به دانشگاه مبداء در نظر گرفته شده است اختلاف فاحشی نیست و از سوی دیگر این افراد به عنوان مازاد بر ظرفیت دانشگاه مبداء در این دانشگاه پذیرفته می شوند و دانشگاه مبداء تنها تسهیلاتی را برای فرزند عضو هیئت علمی ایجاد می کند. بدین ترتیب این افراد با پذیرش در دانشگاه مبداء جای داوطلب دیگری را نمی گیرند.

کد مطلب 551542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها