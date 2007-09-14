دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : فرزندان اعضای هیئت علمی در سال جاری با شرایط جدیدی بر اساس آئین نامه جدید نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی که چندی پیش با اظهار نظر سازمان بازرسی کشور اصلاح شد از دانشگاهی به دانشگاه دیگر منتقل می شوند.

وی در مورد اصلاحات صورت گرفته در آئین نامه نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی گفت : بر اساس اصلاحات انجام شده از این پس برای این موضوع کمیسیون موارد خاص تشکیل نمی شود. اعضای هیئت علمی پیمانی نیز مشمول این آئین نامه نیستند و همچنین فرصت استفاده از این آئین نامه نیز از یک سال به 6 ماه کاهش یافته است.

معاون سازمان سنجش با بیان اینکه تنها افرادی می توانند از این آئین نامه استفاده کنند که در کنکور پذیرفته شده باشند، اظهار داشت: فرزندان اعضای هیئت علمی برای انتقال باید حد نصاب 90 درصد نمره علمی آخرین فرد قبول شده در دانشگاه مبداء و برای تغییر رشته باید 95 درصد نمره علمی آخرین فرد قبول شده در رشته مورد نظر را کسب کرده باشند.

وی گفت: با توجه به رقابت بسیار بالای داوطلبان در کنکور، 10 درصدی که برای انتقال به دانشگاه مبداء در نظر گرفته شده است اختلاف فاحشی نیست و از سوی دیگر این افراد به عنوان مازاد بر ظرفیت دانشگاه مبداء در این دانشگاه پذیرفته می شوند و دانشگاه مبداء تنها تسهیلاتی را برای فرزند عضو هیئت علمی ایجاد می کند. بدین ترتیب این افراد با پذیرش در دانشگاه مبداء جای داوطلب دیگری را نمی گیرند.