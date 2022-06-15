وضعیت ساخت و ساز در روستاهای اسلامشهر نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز اسلامشهر با بیان اینکه به تخلفات مدیرانی که در گذشته مسئولیت داشتند و باعث تخلفاتی همچون تغییر کاربری و یا ساخت و ساز غیر مجاز شدند نیز رسیدگی می‌شود، اظهار داشت: از این پس نیز باید مراقبت کامل صورت گیرد تا برخی نفرات میانی در ادارات و افراد مسئول در حوزه ساخت و ساز در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده و آلوده به مسائل مالی نشوند.

وی با بیان اینکه امروز همه جدیت مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز و تخلفات مرتبط با آن را درک کرده اند افزود: باید پیام مداومت و جدیت این نوع برخورد با قانون شکنان به بدنه میانی و کارشناسان ادارات مربوطه نیز ابلاغ شود.

فرماندار اسلامشهر ادامه داد: اگر شخصی در هر مسئولیتی برای ساخت و ساز غیر مجاز به سمت تخلف مالی و یا دریافت رشوه برود، به یقین معرفی و آبروی وی برده خواهد شد و باید از عواملی که جان بر کف در مقابل تخلفات غیر مجاز ایستادگی می‌کنند تقدیر و تشکر شود.

حبیبی بیان داشت: از مدیران و کارکنانی که به وظایفشان در زمینه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز عمل کنند حمایت قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

وی وضعیت ساخت و ساز در روستاهای شهرستان را نامطلوب دانست و گفت: افرادی که چشمشان را بستند و یا کمک کردند تا در یک روستا ساختمانی با هفت طبقه که پنج طبقه آن تخلف بوده احداث شود، باید بیایند و پاسخگوی تخلفشان باشند.

رئیس ستاد مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان در بخش پایانی سخنان خود به حادثه تلخ متروپل آبادان نیز اشاره کرد و گفت: معاون عمرانی فرماندار مأموریت یافته تا با تیمی کارشناسی وضعیت تمامی ساختمان‌های نا ایمن شهرستان را بررسی و پیگیری‌های لازم را برای ایمن سازی این ساختمان‌ها انجام دهند.