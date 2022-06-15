به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین خسروی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد و راه‌اندازی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده ضروری بوده که نگاه ویژه دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.

وی ادامه داد: همچنین نیاز است راه‌اندازی مجمع خیرین ازدواج در شهرستان‌ها با قوت پیگیری شود و فرمانداران نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

خسروی با اشاره به اهمیت ترویج ازدواج آسان بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش، حین و پس از ازدواج جوانان از مهمترین راهکارهای تحکیم بنیان خانواده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی تاکید کرد: باید برگزاری این کارگاه‌ها به‌صورت تخصصی و ساماندهی شده برای جامعه هدف اجرایی شود.

خسروی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی در تمامی شهرستان‌ها خبر داد و بیان کرد: این کارگاه‌ها با هدف نهادینه‌سازی آموزش پیش از ازدواج در حال برگزاری است.

وی اظهار کرد: ۱۲ محتوای مناسب با این حوزه تولید و تهیه شده که امیدواریم با پخش در صدا و سیما نقش تعیین‌کننده‌ای در حوزه آموزش داشته باشد.