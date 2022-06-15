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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۲۵

آیت‌ الله‌ شبیری زنجانی:

خدمتگزاری به زائران امامین عسکریین(ع) اجر مضاعف دارد

خدمتگزاری به زائران امامین عسکریین(ع) اجر مضاعف دارد

قم- آیت‌ الله‌ شبیری زنجانی در دیدار تولیت حرم مطهر عسکریین (ع) گفت: امامین عسکریین(ع) خیلی مظلوم بودند و خدمتگزاری شما اجر مضاعف دارد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد قاسم، تولیت حرم مطهر عسکریین علیهماالسلام، با حضور در دفتر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، با ایشان دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، این مرجع تقلید در این دیدار با تقدیر از فعالیت‌های انجام شده، گفت: شنیدم که الحمدلله در پذیرایی مطلوب از زائرین و رسیدگی به آستان مقدس سامرا موفق هستید.

ایشان بیان داشت: إن شاءالله عنایات و توجهات حضرات ائمه علهیم السلام به نحو أتم شامل حال شما باشد و خدمت شما مورد قبول آن حضرات باشد. امامین عسکریین علیهماالسلام خیلی مظلوم بودند و خدمتگزاری شما اجر مضاعف دارد.

در این دیدار آقای دکتر محمد قاسم، گزارشی از فعالیت‌های عمرانی و توسعه آستان مقدس سامرا به معظم له ارائه داد و پرچم حرم مطهر را به ایشان اهدا نمود.

کد مطلب 5515435

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