فاطمه آلیا درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود : عدم برقراری ارتباط و پیوند میان آموزش عالی و بازار کار تا کنون باعث بروز مشکلاتی برای اشتغال جوانان و افزایش نرخ بیکاری در جامعه شده است .

رئیس کمیته زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : می توان با برنامه ریزی و با در نظر گرفتن نیازهای کشور در یک برنامه 5 ساله، نسبت به رفع مشکل بیکاری جوانان اقدام کرد و یا اینکه به صورت استانی این مساله را برطرف نمود.

آلیا با اشاره به اینکه ساماندهی اشتغال مخصوص جنسیت خاصی نیست، گفت : اینگونه برنامه ریزی باعث بالا رفتن نرخ اشتغال و همچنین هدر نرفتن سرمایه گذاری می شود و ارتباط میان صنعت ، دانشگاه و بازار کار نیز ایجاد خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، افزود : جوانان جامعه باید به سمت آموختن مهارت های فنی و حرفه ای ، رشته های هنری و کار و دانش پیش روند .

وی درخصوص آمارهای نرخ اشتغال و بیکاری زنان، اظهار داشت : آمارهای ارائه شده براساس مقایسه تعداد فارغ التحصیلان و شاغلان دختر است در صورتیکه بسیاری از زنان خود اشتغال هستند و در آمار محاسبه نمی شوند به همین دلیل این آمارها واقعی نیست و نمی توان به آنها تکیه کرد .