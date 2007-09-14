رئیس شورای مفتان روسیه بر تساهل مسلمانان روس تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه در پیام خود به مسلمانان روسیه به دنبال حلول ماه مبارک رمضان یادآور شده است که شفقت و صلح دوستی از ویژگیهای اصلی پیروان اسلام است.

به اعتقاد وی مسلمانان روسیه نسبت پیروان ادیان دیگر احترام قائلند و تساهل اساس روابط ملل ساکن روسیه، پیروان ادیان و اقوام مختلف را تشکیل داده است.

در پیام عین الدین آمده است که مسلمانان از پرودگار عالم می‌خواهند که جنگ و خونریزی هیچگاه در روسیه رخ ندهد. رئس شورای مفتیان روسیه در پیام خود تصریح کرده است که رمضان ماه پاکی روح، اندیشیدن در راه خاکی و تحکیم اعتقادات است.

اسلام با داشتن 23 میلیون مسلمان در کشورهای روسیه دومین دین بزرگ این سرزمین پس از مسیحیت ارتدکس محسوب می شود.

مسلمانان روسیه از روز چهار شنبه 21 شهریورماه ماه رمضان را آغاز کردند.