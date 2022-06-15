سدهای خراسان شمالی تنها ۳۲ درصد آب ذخیره دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای خراسان شمالی، وحید واسطه اظهار کرد: ۳ سد شیرین دره در مانه و سملقان، باروز در شیروان و بیدواز در اسفراین از جمله مهمترین سدهای خراسان‌شمالی هستند که برای تأمین آب شرب و کشاورزی استفاده می‌شوند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: مجموع گنجایش مخازن این ۳ سد، ۲۰۱ میلیون متر مکعب است که ذخیره آب در سال ۱۴۰۰، ۹۳ میلیون متر مکعب یعنی ۴۶ درصد حجم مخزن و در سال جاری و تاکنون ۶۴ میلیون متر مکعب یعنی ۳۲ درصد حجم مخزن است که متأسفانه شاهد کاهش ۱۴ درصدی ذخیره مواجه هستیم.

وی افزود: هم اکنون در سد شیرین دره با ظرفیت ۶۱ میلیون متر مکعب، ۴۲ میلیون متر مکعب یعنی ۶۹ درصد حجم مخزن، آب پشت سد ذخیره وجود دارد که نسبت به سال ۱۴۰۰ ۸ درصد کاهش داشته است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی در پایان گفت: با توجه به وضعیت موجود نیاز است مردم در همه حوزه‌های خانگی، کشاورزی، تجاری، صنعت و … در مصرف آب صرفه جویی کنند تا تابستان را بدون اُفت و یا قطعی آب به پایان برسانیم.