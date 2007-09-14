بحران مخاطب مطبوعات ارتباطی با توقیف جراید ندارد

حسین قندی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: مطبوعات ما یا باید جامعه را انتخاب کنند و یا دولت و احزاب دولتی را و چون بیشتر دولتی هستند مخاطب عمومی پیدا نمی کنند.

وی تعداد روزنامه خوانان ایرانی را در مقایسه با ترکیه - با شمارگان بالای مطبوعاتش - بسیار محدود دانست و افزود: وجود دو میلیون مخاطب در یک کشور 70 میلیونی یعنی صفر؛ چرا که مطبوعات چندان جامعه را نمی بینند و بیشتر به مسائل سیاسی می پردازند.

این روزنامه نگار، توقیف مطبوعات را عاملی موثر در کاهش مخاطب آن ندانست و گفت: اینها دعوای بین احزاب و دولت است و به مردم ربطی ندارد. در کشور ما اصلا کسی روزنامه نمی خواند که بخواهد با توقیف یک روزنامه، اتفاقی بیفتد. مطبوعات در کشور ما بی تاثیر هستند. دلیل اصلی آن هم تسلط دولت بر مطبوعات است. اگر می بینید که نشریه ای توقیف می شود دعوای دولت با خودش است و گرنه ما نشریه خصوصی نداریم.

این مدرس روزنامه نگاری، نبود آموزش آکادمیک میان روزنامه نگاران را نیز دلیل افت مخاطبان مطبوعات ندانست و خاطرنشان کرد: ما که قبل از سال 46 آموزش روزنامه نگاری نداشتیم. مگر در دانشگاه های امروز ما چه درسی می دهند؟ آموزش روزنامه نگاری در دانشگاه ها به وسیله کسانی صورت می گیرد که اصلا تجربه این کار را ندارند. مگر امثال بهار و آل احمد و... دوره روزنامه نگاری دیده بودند که در روزنامه کار می کردند؟ روزنامه نگاری یک قریحه است و آموزش آکادمیک تنها تکنیک کار را بالا می برد.

قندی به نقش رادیو و تلویزیون در کاهش مخاطب مطبوعات اشاره کرد و گفت: رادیو و تلویزیون در همه جای دنیا متعلق به عوام است. حتی اگر تلویزیون هم علیه مطبوعات کار کند، مطبوعات باید بتوانند مخاطب را جذب کنند تا مردم به سراغ آنها بروند. اما بر اساس آمار، تنها صفحات پرمخاطب مطبوعات در ایران صفحات حوادث هستند و دلیل آن هم این است که تلویزیون کمتر به آن موضوعات می پردازد.

وی در پایان گفت: روزنامه نگاران ما تحلیل گران خوبی نیستند و همه خبرهای تلویزیون را در صفحات شان تکرار می کنند. بنابراین طبیعی است که توان جذب مخاطب را نداشته باشند.