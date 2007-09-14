دعوت از 100 مهمان خارجی به جشنواره سینما حقیقت

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره سینما حقیقت قرار است تعدادی از فیلم های مستند برجسته جهان محصول سال های 2005 و 2006 در قالب بخش نمایش های ویژه ارائه شوند. مهمانان خارجی جشنواره نیز از میان فیلمسازان، مدیران جشنواره های خارجی و تعدادی از شرکت های خریدار و فروشنده فیلم هستند.



همچنین بخش های "چشم اندازه سینمای سوریه"، "دو همسایه: عراق و افغانستان"، "مولانا"، "شمال و جنوب"، "60- و 60+"، "شرق و هویت" و "مرور آثار جشنواره آمستردام و هات داگز" جزو بخش هایی هستند که تعدادی فیلم را از کشورهای مختلف به نمایش درخواهند آورد. این آثار جدا از فیلم هایی هستند که در بخش مسابقه پذیرفته می شوند.



برای بازار بین المللی فیلم های مستند نیز تعدادی شرکت کننده خارجی دعوت شده اند که به صورت ویدیو لایبرری به تماشای آثار می نشینند. یعنی در قسمت بازار امکان گفتگوی مهمانان خارجی فراهم شده و آنها می توانند آثار مختلف مستند را که برای فروش ارائه شده را در باکس های مشخص تماشا کنند و در صورت توافق نهایی برای بستن قرارداد اقدام نمایند.

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