ورود تاکسیهای خارجی به پایتخت موجب ارتقای کیفیت تاکسیرانی می شود

حسین تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: این تاکسیها با رنگ سبز فسفری، در قالب 2 شرکت خصوصی که وارد کننده این خودروها هستند و به صورت تلفنی یا دربستی فعالیت خواهند کرد و به هیچ عنوان گردشی یا خطی نیستند.

وی افزود : بر روی این خودروها از مبدأ تاکسیمتر نصب شده و با تاکسیمتر وارد کشورمی شوند، ضمن آنکه کرایه آنها بر اساس نرخهای مصوب محاسبه و دریافت می شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران به استفاده از خودروهای خارجی در مناطقی نظیر کیش اشاره و تأکید کرد : ورود این تاکسیها به شهر کیفیت خاص تاکسی را به شهروندان، مسئولان و حتی خودروسازان نشان می دهد و می تواند به عنوان یک الگو مطرح شود.

وی تصریح کرد : امیدواریم با توجه مسئولین و خودروسازان، خودروهای مناسب تری را جهت تاکسیهای شهر مورد استفاده قرار دهیم تا فاصله زیاد موجود بین تاکسیهای فعلی و تاکسیهای موجود در سطح بین المللی بیش از پیش کاهش پیدا کند.