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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

قربانی به مهر خبر داد:

اشکالات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان هفته آینده بررسی می‌شود

اشکالات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان هفته آینده بررسی می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان در مورد "طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان" را قابل رفع دانست و گفت: این اشکالات هفته آینده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی می‌شود.

موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر  در مورد "طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان" گفت: این طرح هم اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد و پیشنهادات مختلفی در این زمینه مطرح شده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از توافق اجمالی این کمیسیون با نماینده شورای نگهبان در مورد این طرح خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون پیشنهاداتی در مورد این طرح ارایه شده که با توجه به توافق اجمالی که کمیسیون با نماینده شورای نگهبان داشت، امیدواریم ایرادات شورای نگهبان در خصوص این طرح رفع و طرح مزبور به قانون تبدیل شود.

کد مطلب 551556

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