موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد "طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان" گفت: این طرح هم اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد و پیشنهادات مختلفی در این زمینه مطرح شده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از توافق اجمالی این کمیسیون با نماینده شورای نگهبان در مورد این طرح خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون پیشنهاداتی در مورد این طرح ارایه شده که با توجه به توافق اجمالی که کمیسیون با نماینده شورای نگهبان داشت، امیدواریم ایرادات شورای نگهبان در خصوص این طرح رفع و طرح مزبور به قانون تبدیل شود.