زنجان ظرفیت تولید ۲۷ هزار تن آبزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله حسنی ظهر چهارشنبه در سی و ششمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی استان زنجان گفت: کشاورزی و تولیدات آن نقش مهمی در امنیت غذایی دارد.

وی با بیان اینکه استان زنجان وضعیت خوبی در حوزه کشاورزی دارد، اظهار داشت: سهمی که کشاورزی استان در کشور دارد حائز اهمیت و قابل توجه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در سازمان جهادکشاورزی سه ماموریت مهم را دنبال می‌کنیم، اولین ماموریت رسیدن به الگوی مناسب تولید در بخش کشاورزی است که از ضرورت‌های مهم است.

حسنی تاکید کرد: از اهداف این ماموریت می‌توان به افزایش تولید و امنیت غذایی، کاهش هزینه تولید با مصرف نهاده‌های کمتر و حفظ منابع آب و خاک اشاره کرد.

وی ادامه داد: دومین ماموریت در خصوص بحث تکمیل زنجیره‌های تولید در محصولات کشاورزی است و بسیاری از تولیدات پس از اینکه روانه بازار می‌شوند ارزش‌افزوده پیدا می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز داشت: ماموریت سوم نیز به توسعه بازرگانی محصولات کشاورزی اشاره دارد که از ضروریت‌های مهم بخش کشاورزی است.

حسنی گفت: افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی، کنترل بازار با توضیع مناسب محصولات کشاورزی و تعیین به موقع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی از اهداف این ماموریت است.

وی افزود: حدود ۱۸۳ میلیون تومان در سال، سرانه درآمدی کشاورزان است و تولیدات کشاورزی استان زنجان علاوه بر تامین نیازهای خود، کمبودهای استان‌های دیگر را نیز تامین می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: حدود ۱۰۰ هزار بهره‌بردار به تولید بیش از ۳ میلیون تن محصول باغی و زراعی در استان مشغول هستند.

حسنی گفت: وضعیت اراضی استان خوب است و این استان پتانسیل تولید ۲۷ هزار تن انواع آبزی را دارد.

وی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد اراضی کشاورزی استان (۶۲ هزار هکتار) به سامانه آبیاری نوین نصب شده است.