به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قریب دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان جزیره در نشستی با اصحاب رسانه های محلی، از برپایی جام‌جهانی هواداری رویداد ۲۰۲۲قطر خبر داد و افزود: حضور چهره‌های ملی ورزشی، نمایش پرده‌عریض فوتبال در جای‌جای جزیره با حضور مفسرین مطرح، مسابقات نشاط ‌آفرین و مانند آن با هدف تبدیل کیش به یک جاذبه‌ی گردشگری از جمله برنامه‌های این طرح می‌باشد که بدون حمایت های سازمان امکان پذیر نخواهد بود.

قریب افزود: طبق دستور و تاکید مهندس کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در این زمینه، اعتماد به بخش خصوصی در برنامه های کیش به‌ وضوح قابل مشاهده است و می‌تواند به عنوان الگویی در تمامی مناطق آزاد کشور باشد.

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان جزیره کیش از برگزاری رویدادهای مختلف طی شش ماه در جزیره کیش خبر داد و اظهار داشت:رسانه ها نقش بسزایی در جذب تعداد بیشماری از هواداران فوتبال دارند و تنها جام جهانی می تواند حضور میلیاردها نفر در استادیوم را موجب شود.

قریب تبدیل کیش به کریدوری‌ برای اقامت تماشاچیان فوتبال قطر را از اهداف مهم این منطقه آزاد برشمرد و تصریح کرد: از اواخر سال گذشته طی تعاملات سران دو کشور ایران و قطر ، مقرر شد سیاست‌گذاری‌ها بر عهده سازمان منطقه آزاد کیش و بخش اجرا بر عهده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران باشد که این امر می‌تواند موجب برند سازی همه جانبه کیش شود.

وی با تاکید بر این‌که این جشنواره می‌تواند زمینه‌ امور راهبردی برای فعالیت‌های دیپلماسی سازمان منطقه آزاد کیش باشد، زیرساخت‌های کیش را واجد بهترین شرایط برای علاقه‌مندان داخل و خارج کشور عنوان کرد و ادامه داد: این نشست، آغازیک رخداد بزرگ خواهد بود و بر اساس برنامه‌ریزی و رایزنی‌های انجام‌شده، تمامی رویدادها در سراسر ایران و منطقه دیده خواهد شد.

قریب با تاکید بر این‌که‌ «جزیره فوتبال» کیش را یک گام به بین‌المللی شدن نزدیک‌تر می‌کند، به زیرساخت‌های اقامتی جزیره، از جمله پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش و مجموعه‌های تفریحی اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، رونق اقتصادی منطقه بوده و رویداد ۲۰۲۲ قطر، زمینه را برای دستیابی به این مهم فراهم می سازد.

به گفته محسن قریب هدف‌گذاری بعدی این رویداد، برند شدن جزیره کیش در حوزه گردشگری ورزشی است.

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با بیان این مطلب که توسعه‌ صادرات و صدور کالاهای موردنیاز قطر نیز از دیگر موارد مهمی است که از هم‌اکنون در دستور کار نمایشگاه‌های بسیاری قرار گرفته گفت: ایجاد کارگروهی متشکل از جوانان متخصص و هم‌اندیشی گروهی، ارائه‌ طرحی نوین، همچنین تایید سازمان منطقه آزاد کیش در برنامه ریزی های بخش خصوصی مد نظر است.

قریب همچنین به ساخت سه زمین فوتبال جدید، ترمیم دو زمین پیشین و کاشت چمن هیبریدی در کیش اشاره کرد و گفت: چمن هیبریدی برای نخستین بار در کشور در جزیره کیش اجرا شده و تمامی موارد ذکر شده تاپایان مرداد ۱۴۰۱آماده‌ بهره برداری می باشد.

وی در ادامه سخنان خود زیرساخت‌های کیش را سرمایه‌های دائمی جزیره برشمرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش بر روی این زمین ها سرمایه‌گذاری کرده که پایان تابستان با حضور تیم‌ملی افتتاح می شود و میزبان کاپ جام جهانی خواهد شد.

درپایان دبیرکل انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش از برگزاری "دومین فیفا دی" پیش از جام جهانی در شهریور سال جاری خبر داد که با حضور تیم ملی و ورود کاپ جام‌جهانی به ایران در جزیره کیش همراه است.

نشست خبری «جزیره فوتبال» با حضور محسن نظرپور مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات شهری، محمدحسین‌عبدالهی مشاور رسانه ای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمد نیکجو سرپرست مدیریت روابط‌عمومی سازمان و رحمان‌سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، جمعی از سرمایه‌گذاران و اصحاب رسانه‌ سراسر کشور در هتل داریوش کیش برگزار شد.