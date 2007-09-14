دورتموند در وستفالن میزبان برمن / مهدوی کیا مقابل هامبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها فردا شاهد یک دیدار تماشایی دیگر بین تیم های بایرن مونیخ و شالکه خواهد بود. این دو تیم پیش از آغاز رقابت های فصل حاضر بوندس لیگا در دیدار نهایی جام اتحادیه به مصاف هم رفتند که بایرن موفق شد با تک گل کلوزه ، آن بازی را به سود خود به پایان ببرد. شالکه با اندیشه جبران آن شکست و بایرن با فکر تحکیم صدرنشینی گام به این دیدار می گذارند.

برنامه کامل هفته پنجم رقابت های بوندس لیگا به این شرح است:

جمعه 23/6/86

* بروسیا دورتموند - وردربرمن

شنبه 24/6/86

* آرمنیا بیله فلد - هانزاروستوک

* بایر لورکوزن - بوخوم

* بایرن مونیخ - شالکه

* اینتراخت فرانکفورت - هامبورگ

* نورنبرگ - هانوفر

* اشتوتگارت - انرژی کوتبوس

یکشنبه 25/6/86

* دویسبورگ - هرتابرلین

* ولفسبورگ - کارلسروهه

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 10 امتیاز

2- بوخوم 7 امتیاز

3- آرمنیا بیله فلد 7 امتیاز

4- اینتراخت فرانکفورت 7 امتیاز

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16- نورنبرگ 4 امتیاز

17- انرژی کوتبوس 2 امتیاز

18- هانزاروستوک بدون امتیاز