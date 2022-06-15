تقویت حوزه حمل و نقل از رویکردهای اصلی استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شعاعی بعد از ظهر پنج شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان، با یادآوری اینکه در حال حاضر یکی از رویکردهای اصلی مدیریتی در استان مربوط به تقویت حوزه حمل و نقل استان است، اظهار کرد: این تقویت از آن جهت حائز اهمیت است که زنجان در موقعیت ویژه‌ای در حوزه ارتباطی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه نیاز مبرم به تامین اعتبار در راستای تقویت راه‌های ارتباطی استان داریم، خاطرنشان کرد: در همین راستا و با توجه به موقعیت ویژه استان در حوزه ارتباطی، اقداماتی در راستای ارتقای راه‌ها و نیز اتصال محورهایی چون کریدور همدان – قیدار – سلطانیه و نیز محوره طارم – شمال در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان نیز در ادامه این مراسم با ابراز تاسف از اینکه وضعیت راه‌های استان زنجان به لحاظ نگه‌داری مطلوب نیست، تصریح کرد: یکی از مشکلات حوزه راه در استان مربوط به بحث نگه‌داری راه‌ها است که روند خوبی را طی نمی‌کند. علاوه بر این در زمینه توسعه راه‌ها نیز کارهایی که انجام می‌شود، روند بسیار کندی دارد.

مسعود بیات‌منش از درخواست برای تامین اعتبارات در حوزه راه خبر داد و افزود: خوشبختانه توان فنی لازم را در استان در این زمینه داریم و در همین راستا درخواست‌های خود را برای تامین منابع مورد نیاز انجام داده‌ایم و معتقدیم زنجان تا سه سال متوالی نیاز به ۵۰۰ هزار تن آسفالت‌ریزی در طول سال دارد.