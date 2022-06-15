صادرات گیلان باید به سمت تولیدات دانش بنیان حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی گیلان با اشاره به پیگیری ارتقا وضعیت بندر آستارا، اظهار کرد: در راستای هموارسازی بسترهای صادرات غیر نفتی تیمی از سازمان توسعه تجارت به منطقه اعزام و مشکلات و امکانات لجستیکی بندر آستارا به دقت آسیب‌شناسی شد.

وی با بیان اینکه این بازدید در راستای شناسایی کمبودها و نواقص انجام شده است، گفت: کمبود امکانات گمرکی، عدم کامیون‌های متناسب محصولات صادراتی و عدم کد گمرکی از جمله مشکلات این گمرک است.

رئیس سازمان صمت گیلان با تأکید بر پیگیری این رفع این نواقص، اضافه کرد: پس از کار کارشناسی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در اواخر هفته آینده در استان گیلان حضور یافته تا توافقات اجرایی برای اعتلای وضعیت بنادر گیلان به ویژه آستارا حاصل شود.

وی با اشاره به افزایش صادرات از گیلان طی دو ماه گذشته، افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی بیش از ۱۱۸ میلیون دلار صادرات صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان صمت گیلان گفت: رویکرد صادرات گیلان به سمت دانش بنیان شدن تولیدات صادراتی با شتاب دهی و تسهیل در امور صادرات باید حرکت کند.