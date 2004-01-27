" جري لوييس " ازبيمارستان مرخص شد

" جري لوييس " هنرپيشه فيلمهاي "سيندرفلا " و" بيمارقلابي "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه مطرح پس ازسه ماه سرانجام بيمارستان را ترك كرد.

بازيگر77 ساله صنعت فيلمسازي ازمدتها پيش به دليل بيماري ريوي اش دارومصرف مي كرد و اين امرباعث شده بود كه بروزنش افزوده شود.

" كندي كازائو"، سخنگوي اين هنرپيشه با اعلام خبرفوق گفت : اودرحال حاضربهبود نسبي را حاصل كرده وعلاوه براين موفق شده كه 23 كيلوگرم ازوزنش را بكاهد همين امرباعث مي شود كه ازتواناييهاي لازم براي بازگشت به كاربرخوردارشود.

اودرادامه صحبتهايش افزود : لوييس پس ازترك كردن بيمارستان وترك داروها به رژيم غذايي وورزش روي آورده تا تاثيرآن دوران را ازبين ببرد.

" لوييس " شهرتش را وام دارايفاي نقش دركنار" دين مارتين " درآثاركمدي دهه 1950 است كه حاصل آنها خلق فيملهاي موفقيت آميز " پرفسورنخاله "،" بيمارقلابي " و" سيندرفلا" است.

با اين وجود حال وي ازسال 2001 به بعد روبه وخامت گذاشت واو ناگزيرشد براي درمان بيماري ريوي اش ازداروهاي خاص استفاده كند.

شنيده ها حاكي ازاين است كه هنرپيشه قديمي سينما بارديگردرروز 3مارس به اجراي برنامه مي پردازد اما تنها خانواده ودوستانش مجازبه شركت دراين برنامه هستند.