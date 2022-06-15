به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی روزافروزی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ویژه مراسم «آقای مربی» در رشت، اظهار کرد: پاسداشت مربیان و فعالان امور تربیتی به جهت تأثیر گذاری و نقشی که در پرورش نسل جوان بر عهده دارند حائز اهمیت بالایی است.

مسئول کارگروه تربیتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان تصریح کرد: این مراسم با هدف پاسداشت مربیان تربیتی که طی سال‌های اخیر فوت کرده اند، برگزار می‌شود.

حجت الاسلام روزافروزی ادامه داد: هر سال سه شخصیت تربیتی به عنوان چهره‌های تربیتی سال انتخاب شده و این ویژه مراسم پیرامون فعالیت‌های آن‌ها در حوزه تربیتی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه مذکور روز یکشنبه ۲۹ خرداد و ساعت ۱۸ عصر در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود، گفت: سخنران ویژه این مراسم حجت‌الاسلام انجوی نژاد است.

مسئول کارگروه تربیتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه مربیان تربیتی در گمنامی مشغول تربیتی جوانان و نوجوانان هستند، افزود: مربیان تربیتی در دوره‌ای که دشمنان به دنبال کم رنگ کردن ارزش‌ها هستند، در مسیر حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی حرکت می‌کنند.