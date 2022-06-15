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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۲۰:۰۶

مسئول کارگروه تربیتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان:

مراسم «آقای مربی» در رشت برگزار می‌شود

مراسم «آقای مربی» در رشت برگزار می‌شود

رشت- مسئول کارگروه تربیتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان گفت: مراسم تجلیل از مربیان ترببتی با عنوان «آقای مربی» در رشت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی روزافروزی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ویژه مراسم «آقای مربی» در رشت، اظهار کرد: پاسداشت مربیان و فعالان امور تربیتی به جهت تأثیر گذاری و نقشی که در پرورش نسل جوان بر عهده دارند حائز اهمیت بالایی است.

مسئول کارگروه تربیتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان تصریح کرد: این مراسم با هدف پاسداشت مربیان تربیتی که طی سال‌های اخیر فوت کرده اند، برگزار می‌شود.

حجت الاسلام روزافروزی ادامه داد: هر سال سه شخصیت تربیتی به عنوان چهره‌های تربیتی سال انتخاب شده و این ویژه مراسم پیرامون فعالیت‌های آن‌ها در حوزه تربیتی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه مذکور روز یکشنبه ۲۹ خرداد و ساعت ۱۸ عصر در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود، گفت: سخنران ویژه این مراسم حجت‌الاسلام انجوی نژاد است.

مسئول کارگروه تربیتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه مربیان تربیتی در گمنامی مشغول تربیتی جوانان و نوجوانان هستند، افزود: مربیان تربیتی در دوره‌ای که دشمنان به دنبال کم رنگ کردن ارزش‌ها هستند، در مسیر حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی حرکت می‌کنند.

کد مطلب 5515608

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