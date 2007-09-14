دوست دارم "سرگیجه" را درک کنند

این فیلمساز درباره اکران فیلم "سرگیجه" و برخورد مخاطبان با آن به خبرنگار مهر گفت: "خیلی دوست دارم فیلمم در گیشه موفق شود، اما آنچه بیش از فروش برایم اهمیت دارد درک آن از سوی مخاطب است. البته در دو سه روزی که از اکران فیلم می گذرد، در برخورد با مخاطبان متوجه شدم اکثر آنها با فیلم ارتباط برقرار کرده اند و حتی برخی علاقمندند یکبار دیگر آن را ببینند."

زرین‌دست در ادامه فیلم "سرگیجه" را اثری فرهنگی دانست و خاطرنشان ساخت: "این فیلم مانند آثار دیگر که تصویری از فقر و اعتیاد و بدبختی از کشورمان ارائه می دهد نیست. در این فیلم تلاش کرده ام چهره ای خوب و فرهنگی از کشورم ارائه دهم. بر همین اساس معتقدم باید نسبت به تبلیغات آن توجه بیشتری مبذول داشت."

کارگردان "سرگیجه" با انتقاد از نحوه تبلیغات در سینمای ایران تصریح کرد: "یکی از مشکلات اساسی سینمای ایران ضعف در تبلیغات است. پیشتر ما می توانستیم تیزرهای تبلیغاتی فیلم ها را از شبکه های ماهواره ای پخش کنیم؛ اما به دستور وزارت ارشاد از این کار منع شده ایم. در حالی که هزینه های تبلیغات شبکه های داخلی بسیار بالاست و بسیاری قادر به پرداخت آن نیستند."

زرین دست در پایان گفت: "در حال حاضر برای فیلم "سرگیجه" به تبلیغات شهری بسنده کرده ایم که البته این هم مشکلات خاص خودش را دارد و طی نامه ای از آقای ضرغامی خواسته ایم برای پخش تیزرهای "سرگیجه" تخفیفی برای ما قائل شود که هنوز جوابی دریافت نکرده ایم."

"سرگیجه" که از 21 شهریورماه در گروه سینما قدس اکران شده، قصه زندگی مردی است که پس از 30 سال به ایران برمی گردد. راننده ای در فرودگاه با او آشنا می شود. مرد از راننده می خواهد او را به زادگاهش تبریز ببرد. راننده متوجه پریشانحالی و اضطراب مرد می‌شود ...

محمد زرین دست، کامبیز دیرباز، کورش تهامی، الهام حمیدی، محمد ناجی، جمشید جهانزاده، احمد نجفی و مهدی سلوکی در فیلم سینمایی "سرگیجه" به ایفای نقش پرداخته اند.