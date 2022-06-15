به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری با اشاره به لزوم شناسایی و ساماندهی بسترهای فعالیت خبری و اطلاع رسانی در فضای مجازی گفت: امروزه ابزارهای اطلاع رسانی غالباً بر بستر اینترنت فعالیت می‌کنند و دارای تنوع و گستردگی زیادی هستند که بر اساس قابلیت‌هایی که دارند، سرعت انتشار اخبار را افزایش و ارتقا بخشیده‌اند.

وی ادامه داد: البته در این مسیر، هرچه سرعت و اثربخشی بالاتر می‌رود باید ضریب خطا نیز کاهش یابد و اهمیت صحت و غنای مطالب نیز مدنظر قرار گیرد، بنابراین با توجه به اهمیت و اثرگذاری وسیع فعالیت صفحات خبری مجازی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی پرنفوذ از جمله واتساپ و اینستاگرام و شرایط و کاستی‌های موجود در این زمینه، طرحی در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در دست تدوین است تا نسبت به شناسایی و هماهنگ کردن فرآیند اطلاع رسانی البرز در بستر فضای مجازی اقدام شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز بیان کرد: از همین روی، فرم ثبت مشخصات این دسته از فعالان فضای مجازی تدوین شده است و در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بارگذاری و منتشر شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این طرح، مسئولین و گردانندگان گروه‌های واتساپی و صفحه‌های خبری (page) اینستاگرامی و سایر شبکه‌های اجتماعی در استان البرز که اقدام به فعالیت اطلاع رسانی در فضای مجازی می‌کنند، باید تا آخر تیرماه ضمن مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نسبت به ثبت نام و تکمیل مشخصات خود طبق فرم مربوطه اقدام کنند و فرم تکمیل شده را به معاونت فرهنگی رسانه‌ای این اداره کل تحویل دهند.

جابری انصاری متذکر شد: بدین طریق زمینه لازم برای شناسایی، هدایت و حمایت از ایشان که به سبک‌ها و شیوه‌های نوین در عرصه اطلاع رسانی البرز فعالیت دارند، فراهم گردد و از همین طریق بتوانیم ضمن رصد سمت و سوی کلان فعالیت فضای مجازی استان، در مواقع لزوم نسبت به حمایت و هدایت ایشان، اقدام بهتر و موثرتری کنیم.