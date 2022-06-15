۱۱۰ میلیارد تسهیلات دامدار کارت در خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی عصر چهارشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه بیان کرد: خراسان جنوبی از جمله استان‌هایی بود که کمترین چالش را در روند اجرای این طرح داشته است.

وی با بیان اینکه همچنین خراسان جنوبی رتبه هشتم کشور را در مبلغ پرداختی تسهیلات دامدار کارت کسب کرده است، افزود: طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تدبیر هوشمندانه دولت سیزدهم در راستای تحقق عدالت در جامعه و حمایت از تولید است.

اشرفی با بیان اینکه اجرای این طرح تبیین لازم از سوی دستگاه‌های متولی و رسانه‌های استان برای انجام شده است، افزود: همدلی و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی باعث شده که خراسان جنوبی از دستگاه‌های برتر در اجرای این طرح باشد.

وی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی یارانه‌های حوزه آرد و نان در استان، بیان کرد: در راستای اجرای این طرح هیچ گونه افزایش قیمت نان نداریم.

اشرفی با بیان اینکه نصب دستگاه کارت‌خوان هوشمند در نانوایی‌های خراسان جنوبی هم آغاز شده است، افزود: تاکنون ۱۰۴ دستگاه کارت‌خوان هوشمند در نانوایی‌های استان نصب شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۷۶۵ نانوایی سهمیه بگیر داریم که در همه نانوایی‌ها به تناسب نوعی پختی که دارند، دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند نصب خواهد شد.

وی بیان کرد: تاکنون بالغ بر هزار تن گندم از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شده و ۲۰ میلیارد تومان از پول کشاورزان هم پرداخت شده است.

اشرفی از تشکیل قرارگاه حمایت و تسهیل گری از «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این قرارگاه از تمام اندیشمندان و خبرگان و اهل فن در استان در راستای رفع مشکلات موجود استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: این قرارگاه مبتنی بر سه کارگروه کاری از جمله امکان سنجی در بحث تولید دانش بنیان در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و بخش خدمات به عنوان مزیت‌های اقتصادی تشکیل شده است.

اشرفی با بیان اینکه در این قرارگاه سهم هر کدام از این بخش‌های تولیدی استان در تولید ناخالص داخلی استان هم مشخص شده است، گفت: بر اساس آمارها حوزه معدن و کشاورزی ۵۰ درصد سهم ناخالص داخلی استان را بر عهده دارند.

وی بیان کرد: برای خراسان جنوبی در سال ۱۰۴۱ رشد هشت درصدی اقتصادی را در بخش‌های مختلف تعیین شده که باید با همکاری همه دستگاه‌های متولی این مهم را محقق کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی بیان کرد: استفاده از کالای و خدمات تولیدی داخل استان بر اساس دستور استاندار خراسان جنوبی ضروری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان به خصوص شرکت‌های دانش بنیان از عدم استفاده عمومی و دستگاه‌های اجرایی از محصولات تولیدی خودشان گلایه مند هستند.

اشرفی با اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بازار بیان کرد: در بحث شکر و روغن در خراسان جنوبی کارخانجات لازم را نداریم که نیاز است با جذب سرمایه گذاران ورود کنیم.