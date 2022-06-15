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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۲۱:۳۶

مسئول بسیج فرهگیان سپاه کربلا مازندران:

بسیج فرهنگیان پرچمدار امور فرهنگی و اجتماعی است

بسیج فرهنگیان پرچمدار امور فرهنگی و اجتماعی است

بابلسر- مسئول بسیج فرهنگیان سپاه کربلا مازندران گفت: این سازمان پرچمدار و الگوساز در امور فرهنگی - اجتماعی و ارتقای اررزش های انقلاب اسلامی محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی حسین نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه فصلی مدیران کانون بسیج فرهنگیان شهرستان‌های استان مازندران که در بابلسر برگزار شد، اظهار داشت: ️سازمان بسیج فرهنگیان به برکت حضور فرهنگیان فرهیخته همیشه پیشتاز، پرچمدار و الگو ساز در امور فرهنگی، اجتماعی و ارتقای ارزش‌های انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی افزود: توانمند سازی و تقویت معلمین در تراز انقلاب اسلامی برای تربیت نسل انقلابی از رسالت‌های برجسته بسیج فرهنگیان تعریف می‌شود.

سرهنگ‌حسین نژاد سند چشم انداز سازمان فرهنگیان استان مازندران را تحقق بسیج هشت میلیونی بر اساس ابلاغ مقام معظم رهبری برای تربیت نسل انقلابی در بین جامعه بزرگ فرهنگیان عنوان کرد و افزود: ️هدف سازمان بسیج فرهنگیان تحقق اهداف بسیج در نظام آموزش و پرورش و تقویت آن است و ما بر اساس نقشه راه سبازمان با حداکثر توان تلاش خواهیم کرد تا از ظرفیت‌های بسیج در سازمان برای تربیت نسلی آگاه استفاده کنیم.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان مازندران ضمن بر شمردن برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمان بسیج فرهنگیان، در تشریح اهداف عملیاتی سال ۱۴۰۱ این سازمان، عملیاتی کردن جهاد تبیین، اجرایی شدن سند تحول بنیادین، اردوی پیشرفت تحول، گروه پیشرفت و تحول مدرسه، مجمع فرهنگیان و هیئت‌های اندیشه ورز را از اولویت‌های مهم این سازمان عنوان کرد.

کد مطلب 5515651

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