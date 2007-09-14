افزایش بازدید از موزه ها نشان از بالا رفتن فرهنگ جامعه است

رئیس موزه های استان کرمان در گفتگو با مهر به افزایش استقبال کنندگان نسبت به سال های گذشته اشاره کرد وگفت

بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی بیشتر شده است و این به علت ارتقا سطح فرهنگ جامعه وشناخت مردم می باشد

علی ایزدی اظهار داشت

بالا بردن مطالعات علمی و تاریخی مردم و آموزش های ابتدایی به فرزندان و رفتن به جاهای و اماکن تاریخی و توریستی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه کمک فراوانی دارد

وی موزه هرندی کرمان را مجموعه ای منحصر به فرد دانست و گفت : مجموعه باغ هرندی مربوط به اواخر دوره قاجار است و این مجموعه توسط مرحوم عدل السلطان بنا شده و در سال 1313 شمسی به مبلغ 40 هزار تومان به مرحوم ابوالقاسم هرندی فروخته شد .

علی ایزدی خاطر نشان کرد : مجموعه باغ هرندی که در زمان احداث در خارج شهر کرمان قرار داشته کلیه ویژگی های یک باغ عمارت ایرانی را دارا بوده است .

رئیس موزه های استان کرمان تصریح کرد

هدف برپایی این موزه را معرفی تمدن های کهن و باستانی استان پهناور کرمان و ارتباط تاریخی آن ها با محوطه های تاریخی همجوار است

وی خاطرنشان کرد : از اشیای داخل موزه می توان به جام های سفالین، بشقاب، کوزه، قمقمه و ریتونهای منتهی به سر جانورانی چون اسب ،‌قوچ، گاو و ... می توان اشاره کرد که دوره تاریخی این اشیا از هزاره سوم قبل از میلاد تا اسلام است.

وی اظهار داشت : از قسمتهای مختلف باغ می توان ساختمان اندرونی، بیرونی، بهار خواب، حمام، آشپزخانه، اتاقهای مستخدمین، گاوگرد، حوض و آبنما، اصطبل و درختان میوه را که بر اثر مرور زمان دستخوش تغییرات زیادی شده است را نام برد.