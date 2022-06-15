به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی کردیانی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری سبزوار با اشاره به اینکه شهرستان سبزوار به لحاظ برخی شاخص‌ها از میانگین‌های استانی پایین‌تر است، اظهار کرد: باید مدیران با کار جهادی، حضور میدانی و تحقق مطالبات مردمی این خلأ را برطرف کنند.

فرماندار سبزوار بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات استانی، ملی و سفر استانی دولت تلاش کنند که اعتبار مصوب در حوزه خود را بطور کامل جذب کنند.

وی افزود: هر طرح عمرانی که مصوب می‌شود تا مرحله اجرا نیازمند پیگیری‌های فراوانی هم چون تخصیص و جذب اعتبارات دارد که با وجود این مراحل انتظارمی رود مدیران تلاش لازم را در این زمینه داشته باشند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه عدم هماهنگی برخی مسؤولان نهادها با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پیگیری جذب کامل اعتبارات اجحاف و ظلم به مردم است، اظهار کرد: چنانچه دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات خود تلاش کافی نداشته باشند در اعتبارات سال جاری امکان جابجایی اعتبارات آنها با نهادهای دیگر وجود دارد.

فرماندار سبزوار افزود: با توجه به ابلاغ اعتبار تملک دارایی در ماه آتی، دستگاه‌های اداری وضعیت طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی را احصا کنند.