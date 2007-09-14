به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نجفی علمی در مراسم معارفه خود با اشاره به امتناع از پذیرش این سمت در ابتدا، گفت: در نهایت رئیس جمهوری بر لزوم قبول این سمت و ایجاد تحول در سازمان را به من تاکید کردند و قول همه نوع پشتیبانی را دادند.

به گفته مدیرعامل جدید سازمان حسابرسی، این سازمان و دیوان محاسبات کشور و سازمان های اینگونه باید الزاما با یکدیگر تعامل داشته باشند و در زمینه کاربرد و جلوگیری از اتلاف منابع مالی با استقلال کامل با یکدیگر هماهنگی کنند.

وی تاسیس دانشکده جامع علمی کاربردی در زمینه مالی و به خصوص سیستم های مالی را پیشنهاد کرد و ادامه داد: قلمرو فعالیت‌های این سازمان محدود به بنگاه های دولتی نمی شود و بنگاه‌های خصوصی نیز باید زیر نظر این سازمان قرار گیرند و همچنین باید با پرهیز از خرده ‌گیری‌های بیهوده کاری کرد که این سازمان توسط بنگاه‌های دولتی و خصوصی انتخاب شود.

نجفی علمی با بیان اینکه برای ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات حقوق حسابداران باید از جایگاهی منطقی برخوردار باشد، گفت: به منظور تحقق این هدف آزادی سازمان در تعیین نرخ تعرفه‌های حسابرسی مورد تاکید مدیریت جدید خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت سازمان حسابرسی حداکثر استفاده را کرد، افزود: بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت نیازمند کاهش تخلفات در بنگاه‌های دولتی و خصوصی است و همچنین باید در جهت سیاستهای کلی اصل 44 و سند چشم ‌انداز حرکت کرد. مدیر عامل جدید سازمان حسابرسی بر بهبود سیستم ها، آموزش نیروهای حسابرسی تاکید.