قرارگاه اربعین در حوزه حمل و نقل جاده ای کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تیموری شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان، گفت: بیش از ۵۰۵ میلیون تن بار در سال توسط ناوگان جاده‌ای جا به جا می‌شود و این میزان بار توسط ۳۶۰ هزار دستگاه کامیون جابه جا می‌شود.

وی اظهار کرد: ۱۰۰ میلیون نفر در سال توسط ۳۶ هزار ناوگان حمل و نقل مسافربری جا به جا می‌شود.

معاون توسعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: طی سال گذشته ۹.۳ میلیون تن بار از طریق ناوگان جاده‌ای به صورت ترانزیت جابه جا شده است.

تیموری تاکید کرد: هزار شرکت حمل و نقل بین المللی با ۶۱۰ هزار راننده حرفه‌ای که کارت هوشمند دارند در سطح کشور فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۹ درصد ارزش افزوده کشور در بخش حمل و نقل جاده‌ای تولید می‌شود، افزود: ۹۰ درصد از جابه جای بار مسافر از طریق ناوگان جاده‌ای می‌باشد.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور متذکر شد: در بخش حمل و نقل ریلی و هوایی جابه جایی محدود است و بیشترین سهم جابه جایی در حوادث طبیعی هم مربوط به حمل و نقل جاده‌ای است.

تیموری با بیان اینکه حمل و نقل جاده‌ای در صف مقدم بحران کشور است و همیشه اولین ارگان بوده که در صحنه حاضر شده است، ابراز کرد: در ایام کرونا حمل و نقل جاده‌ای فعال بود و مدیریت لازم را کرد و هیچ گونه کمبود کالایی نداشتیم.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، از تشکیل قرار گاه مرکز اربعین در سازمان راهداری خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود در اربعین امسال بیش از ۵ میلیون نفر به کربلا مشرف شوند که این تعداد در زمان برگشت از زیارت اربعین افزایش خواهد یافت و حجم بالایی از خدمات را نیاز دارد.

تیموری افزود: در ساختارها مشکل داریم و امروز مشکل اصلی ما نبود اعتبارات مناسب و پایدار است.

وی یاد آور شد: سالیانه برای نگهداری و ایمن سازی ۲۲۱ هزار کیلومتر راه به غیر از راه‌های روستایی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است و در بهترین شرایط نیز زیر ۳۰ هزار میلیارد تومان پول داریم.