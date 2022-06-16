استرس موجب تضعیف و پیری سیستم ایمنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، به گفته محققان، رویدادهای آسیب زا، فشارهای شغلی، استرسهای روزانه و تبعیض ممکن است همگی باعث افزایش سن سیستم ایمنی بدن و افزایش خطر ابتلاء به سرطان، بیماری قلبی و سایر بیماریها از جمله کووید ۱۹ شوند.
«اریک کلوپاک»، محقق ارشد از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در این باره میگوید: «سلولهای T جدید برای پاسخ به عفونتهای جدید مانند کووید ۱۹ و کارآمدی واکسن مورد نیاز هستند. پیری سیستم ایمنی ممکن است به توضیح این موضوع کمک کند که چرا افراد مسن بیشتر احتمال دارد به موارد شدید کووید ۱۹ مبتلا شوند و پاسخهای ضعیفتری به واکسنها دارند.»
وی افزود: «سیگار کشیدن و نوشیدن الکل، عادات سبک زندگی پرخطر که اغلب پاسخی به استرس هستند، همچنین میتوانند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کنند.»
کلوپاک گفت: «افرادی که استرس بیشتری را تجربه میکنند ممکن است بیشتر درگیر رفتارهای خطرناک سلامتی شوند. این رفتارها ممکن است تولید سلولهای ساده جدید را کاهش دهند.»
وی افزود: «خبر خوب این است که عدم مصرف الکل یا سیگار ممکن است به جبران برخی از پیری سیستم ایمنی مرتبط با استرس کمک کند.»
با این حال، حتی با تغییر سبک زندگی، سیستم ایمنی بدن به طور طبیعی با بالا رفتن سن افراد شروع به ضعیف شدن میکند. در سنین بالا، سیستم ایمنی شامل بسیاری از گلبولهای سفید فرسوده و تنها تعداد کمی گلبول سفید جدید است که میتوانند با عفونت مبارزه کنند. سیستم ایمنی ضعیف با سرطان، بیماری قلبی و خطر بیماریهای عفونی مانند ذات الریه مرتبط است.
کلوپاک گفت: «یکی دیگر از توضیحات احتمالی برای تضعیف سیستم ایمنی، عفونت سیتومگالوویروس (CMV) است.»
وی توضیح داد: «CMV یک عفونت شایع است که نشان داده شده است اثرات زیادی بر سیستم ایمنی دارد. برای کنترل CMV، سیستم ایمنی باید مقدار زیادی از منابع را به CMV اختصاص دهد، به این معنی که تعداد زیادی سلول T برای کنترل CMV تولید میشود که برخی از آنها به عنوان سلولهای قدیمی و بدون عملکرد باقی میمانند.»
تحقیقات نشان داده است که استرس اجتماعی میتواند باعث فعال شدن CMV شود و سیستم ایمنی بدن را مجبور کند منابع بیشتری را در پاسخ به آن اختصاص دهد.
برای پی بردن به نقش استرس در تضعیف سیستم ایمنی، محققان پاسخهای بیش از ۵۷۰۰ فرد بالای ۵۰ سال را تجزیه و تحلیل کردند. شرکت کنندگان پرسشنامهای را تکمیل کردند که تجربیات استرس اجتماعی، از جمله رویدادهای استرس زا زندگی، استرس مزمن، تبعیضهای روزمره را ارزیابی میکرد.
تیم تحقیق دریافت افرادی که نمره استرس بالاتری داشتند، سیستم ایمنی ظاهراً مسنتر، سلولهای T جدید کمتر و گلبولهای سفید فرسودهتری داشتند.
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