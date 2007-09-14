به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، حدود 180 نفر برای حضور در مراسم بزرگداشت " کنفوسیوس" شرکت می‌کنند که از 2 تا 7 اکتبر ( 10 تا 15 مهر ماه) درهنگ کنگ برگزار می‌شود.

در این مراسم که به مناسبت 5572 مین سال ولادت او است کارشناسان کنفوسیوسی از امریکا، روسیه، مالزی، کره و چین، هنرمندان و محققان مشارکت می‌کنند.

در کنار این برگزاری این مراسم، نمایشگاه فرهنگ کنفوسیوسی، همایش بین المللی درباره " کنفوسیوس و اهمیت آن در جامعه فعلی" برگزار می‌شود.

کنفوسیوس در شهر شاندونگ چین سال 551 پیش از میلاد به دنیا آمد، اما تعالیم او بر محور فضیلت، اخلاق و دین متمرکز بود که صدها میلیون چینی تا امروز به آنها ایمان دارند.

کنفوسیوس دینی را ابداع نکرده است بلکه او معلم اخلاق بود که سخنانش تأثیر فراوانی بر نسلهای آینده گذاشته است. او هنگامی که سه ساله بود، پدرش را از دست اداد. او با وجود سن کم در میان همسالان خود آنها را به آموزه های ساده دین و تعبد دعوت می کرد و خود مبانی دینی را اجرا می کرد.

در سن 19 سالگی ازدواج کرد، پس از 3 سال که از ازدواجش گذشت، او به عنوان معلم فعالیت کرد و طی همین دوران بود که با جدایی از همسر و فرزندانش، بقیه عمر ( حدود نیم قرن) در بخشهای مختلف چین به آموزش مردم و اشاعه افکار خیرخواهانه میان آنها می پرداخت.

هنگامی که کنفوسیوس 30 ساله شد، بخش اعظم تعالیم خود را کامل کرد . در همین دوران بود که با فیسلوف مشهور چینی به نام لائوتزو مؤسسه آیین تائو دیدار کرد. در 47 سالگی وارد امور سیاسی شد اما با توطئه ای به مدت 13 سال از زادگاهش دور شد.

وی هنگامی که 70 ساله شد به وطن اصلی خود بازگشت و 5 سال باقی مانده ازعمرش را نیز در خلوت گذراند. دانش آموزانش گرد او جمع شدند تا سخنان و تعالیم او را جمع آوری کنند تا به عنوان تعالیمی اصلاح گر در دسترس آیندگان قرار گیرد.