دکتر الهام امین زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش اخیر البرادعی در مورد موضوع هسته ای ایران، گفت: البرادعی و آژانس بین المللی انرژی اتمی رویکرد مثبت و جدیدی را در موضوع هسته ای آغاز کرده اند که نتیجه مستقیم تدبیر جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود:حل و فصل موضوع پلوتونیم که همواره مورد ادعای غرب بود، یکی از مهمترین فصول گزارش اخیر البرادعی است.

امین زاده تصریح کرد: همکاری با آژانس و حل و فصل مسائل باقی مانده جزو وظایف ایران در قطعنامه های 1737 و 1747 هم بود و ایران با این عمل خود در حقیقت، بار فنی و حقوقی پرونده را زیاد کرد و به آژانس حیثیت حرفه ای داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ایران با پروسه همکاری با آژانس، عملا اجماع غرب علیه برنامه هسته ای ایران را تاحدود زیادی تضعیف کرد و اینک خط کشورهای زورگو که علیه ایران عمل می کنند، کاملا از خط کشورهای دیگر جهان، مثل غیرمتعهدها و ... جدا شده است.

امین زاده گفت: دستگاه سیاست خارجی ما در شرایط کنونی باید همکاری ها و ائتلاف های سیاسی جدیدتری را تشکیل دهد، به خصوص با کشورهای منطقه صورت گیرد تا تلاش های غرب و آمریکا برای انزوای ایران کاملا به شکست بینجامد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تهدیدات نظامی اخیر آمریکا علیه کشورمان را "جنگ روانی" خواند و آن را نتیجه ناخشنودی آمریکا از روند تعامل ایران و آژانس توصیف کرد .