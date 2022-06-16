  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۵۸

رئیس هیأت سوارکاری استان کردستان:

رقابت های اسب سواری استقامت قهرمانی کشور در سنندج برگزار می شود

رقابت های اسب سواری استقامت قهرمانی کشور در سنندج برگزار می شود

سنندج- رئیس هیأت سوارکاری استان کردستان از برگزاری رقابت‌های اسب سواری استقامت ملی و قهرمانی لیگ کشوری در سنندج خبر داد.

فیض الله پیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات سوارکاری استقامت قهرمانی و لیگ رده سنی آزاد کشور در مسافت‌های ۸۰ و ۱۰۰ کیلومتر با حضور بیش از ۸۰ سوارکار از ۱۲ استان مختلف کشور در دو بخش آقایان و بانوان روز جمعه ۲۷ خرداد ماه به میزبانی شهر سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: سوارکاران شرکت کننده مسافت بین شهرک صنعتی شماره ۲ سنندج به سمت شهرستان دهگلان را از مسیرهای مشخص شده به صورت رفت و برگشت طی خواهند کرد و در پایان این مسابقات از سوی برگزار کنندگان به اسب‌ها و سوارکاران برتر حکم و مدال و جایزه نقدی اهدا می‌شود.

رئیس هیأت سوارکاری استان کردستان اعلام کرد: رقابت‌های استقامت ملی و قهرمانی لیگ کشور تحت عنوان جام جمیل سلیمی کردستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5515797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها