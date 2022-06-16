رقابت های اسب سواری استقامت قهرمانی کشور در سنندج برگزار می شود

فیض الله پیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات سوارکاری استقامت قهرمانی و لیگ رده سنی آزاد کشور در مسافت‌های ۸۰ و ۱۰۰ کیلومتر با حضور بیش از ۸۰ سوارکار از ۱۲ استان مختلف کشور در دو بخش آقایان و بانوان روز جمعه ۲۷ خرداد ماه به میزبانی شهر سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: سوارکاران شرکت کننده مسافت بین شهرک صنعتی شماره ۲ سنندج به سمت شهرستان دهگلان را از مسیرهای مشخص شده به صورت رفت و برگشت طی خواهند کرد و در پایان این مسابقات از سوی برگزار کنندگان به اسب‌ها و سوارکاران برتر حکم و مدال و جایزه نقدی اهدا می‌شود.

رئیس هیأت سوارکاری استان کردستان اعلام کرد: رقابت‌های استقامت ملی و قهرمانی لیگ کشور تحت عنوان جام جمیل سلیمی کردستان برگزار می‌شود.