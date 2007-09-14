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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۴

در گفتگوی مهر با زاکانی :

آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری سال 82 اعلام شد

آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری سال 82 اعلام شد

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری 1382 از بازبینی بخش آموزشی گزارش کمیته تحقیق و تفحص از تخلفات این آزمون که به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شده است، خبر داد.

دکتر علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گزارش پس از پایان یافتن تعطیلات مجلس در اختیار کمیته تحقیق و تفحص قرار می گیرد و پس از بازبینی، دوباره در کمیسیون مطرح خواهد شد و پس از آن برای قرائت در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار می گیرد.

وی با اشاره به گذشت مدت زمان قابل توجهی از ارائه این گزارش از سوی کمیته تحقیق و تفحص به کمیسیون آموزش مجلس، گفت: این گزارش حدود یک سال و چند ماه پیش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما همچنان در انتظار طرح در صحن به سر می برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد بخش آموزشی این گزارش به طور حتم در مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس هفتم شورای اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت شود.

به گزارش مهر، آزمون دستیاری پزشکی بالینی در سال 82 با تخلفات گسترده ای از جمله لو رفتن سئوالات و خرید و فروش آن همراه بود که پس از اعتراضات داوطلبان جمعی از نمایندگان مجلس کمیته ای برای تحقیق و تفحص در آن تشکیل دادند. گزارش این کمیته شامل دو بخش آموزشی و قضایی است.

کد مطلب 551580

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