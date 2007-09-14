حسین کنعانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : محور اصلی فعالیت های انتخاباتی حزب الله، رسیدن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی در حوزه های مختلف است و لذا برای رسیدن به آن در حال رایزنی با افراد و گروه های مختلف هستیم .

وی، برنامه ستاد انتخاباتی حزب الله را فعالیت و معرفی نامزد در تمامی استان ها و شهرستان های کشور دانست و افزود: در تهران‌ ، حزب الله لیستی مستقل بدون در نظر گرفتن مرز بندی های سیاسی و تنها برحسب کارآمدی و نزدیکی تفکر افراد به طیف حزب الله ارائه خواهد کرد .

کنعانی مقدم ادامه داد : هم اکنون ستادهای انتخاباتی حزب الله در شهرهای کشور همگام با سایر اصولگرایان در حال فعالیت هستند .

دبیر سیاسی ائتلاف بزرگ حزب الله در خصوص انتخاب نامزدها و بررسی مصادیق در این طیف گفت : هم اکنون لیست نهصد نفره‌ ای از کسانی که در دوره های قبلی انتخاباتی شرکت داشته و دارای سوابقی موثر و مفید هستند در دست بررسی است و هنوز به طور جدی وارد مصادیق انتخاباتی نشده ایم .

وی اظهار داشت: حزب الله برای تامین نیاز کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در آینده، هم اکنون فهرست سیصد تخصص مختلف را به ستادهای انتخاباتی خود در کشور ارائه کرده که بر اساس آن به گزینش نیروها و معرفی نامزدهای مد نظر خود بپردازند .

کنعانی مقدم در پایان خاطر نشان کرد: هم اکنون اعضای فراکسیون حزب الله مجلس شورای اسلامی نیز که یکصد و بیست و شش عضو دارد برای انتخابات آتی مورد نظر ائتلاف حزب الله هستند .