مهمترین مسئولیت رئیس جدید روشن کردن وضعیت امیرقلعه نویی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این گزارش آمده است: " پس از گذشت یک سال از خلا مدیریتی در فوتبال ایران که از زمان برکناری محمد دادکان (رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران) پس از آخرین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی 2006 آلمان صورت گرفت به دلیل دخالت غیرمجاز سازمان تربیت بدنی در امور فدراسیون فوتبال فیفا تصمیم به برخورد جدی با فوتبال ایران گرفت".

تعلیق فوتبال ایران از سوی فدراسیون جهانی فوتبال مورد دیگری است که در گزارش صدای آلمان از آن یاد شده است. درادامه این گزارش به آغاز نام نویسی از کاندیداهای تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال و حضور در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اشاره شده است.

گزارشگر صدای آلمان با تاکید بر این نکته که انتخابات فدراسیون فوتبال ایران تحت نظر فیفا انجام می شود ازکمیته انتقالی که ریاست آن را محسن صفایی فراهانی برعهده دارد به عنوان نماینده فیفا در انتخابات فدراسیون فوتبال یاد می کند.

حضور حداقل یک نماینده از گروه های مختلف جامعه فوتبال ایران در مجمع فدراسیون فوتبال یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش بدان اشاره شده است.

اما حسن ختام گزارش رادیو صدای آلمان از انتخابات فدراسیون فوتبال ایران به مهمترین مسئولیت رئیس جدید اشاره دارد: "در صورت برگزاری منظم مراسم انتخابات، فوتبال ایران از 23 مهرماه دارای رئیسی جدید خواهد بود که مهمترین مسئولیت او روشن کردن وضع مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران است که بر خلاف گفته امیر قلعه نویی فیفا او را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران نمی شناسد".