تهدیدات آمریکا پاسخ منفعلانه به گزارش البرادعی است

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش مثبت اخیر البرادعی و شدت گرفتن تهدیدات نظامی علیه کشورمان، گفت : گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نقطه عطف برای این نهاد بین المللی بود، چون نگاه جهان به موضوع هسته ای ایران را متحول کرد.

وی افزود: این گزارش، تبلیغات چندساله غرب و آمریکا علیه موضوع هسته ای ایران را باطل و خنثی کرد و جزو یکی از تاریخی ترین گزارش های البرادعی ثبت خواهد شد.

حاجی بابایی تصریح کرد: موضع اخیر آمریکایی ها و کوبیدن بر طبل جنگ و تهدید نظامی در واقع پاسخ به گزارش البرادعی و نشانه انفعال و عصبانیت آنان بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضای فعلی در پرونده هسته ای افزود : توقع طبیعی از آمریکا و غرب در مقطع فعلی همین است، چون آنها با رویکردی غیرمنطقی وارد موضوع هسته ای ایران شده بودند و امروز نهاد رسمی متولی امور هسته ای در جهان، نگاه و رویکرد خود را از غرب جدا کرد.

حاجی بابایی خاطر نشان کرد: آمریکا و غرب هیچ چاره ای جز پذیرش کامل ایران هسته ای ندارند و ادامه رویکرد فعلی فقط به خود آنها ضرر و لطمه خواهد زد.