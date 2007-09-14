دانش آموزان را قبل از فرستادن به مدرسه با محیط سازگار کنید

دکتر علیرضا پیرخائفی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد : هر دانش آموزی با ورود به فضای مدرسه باید با وظایف جدیدی آشنا شود، اما عدم انطباق عملکردی دانش آموزان و ناسازگاری آنان با محیط ، گاه مشکلات بزرگی به وجود می آورد .

مولف کتاب های علمی افزود : وقتی دانش آموزی نداند که نباید به کیف ، پاک کن و سایر لوازم هم کلاسی خود دست بزند به طور قطع دچار مشکل خواهد شد .

کارشناس امور آموزشی تاکید کرد : والدین باید با شناخت از ویژگی های شخصیتی فرزندان خود ، آنان را به آرامش و صبوری دعوت کنند و با آموزش شیوه های دوست یابی، ترس تنها ماندن را برایشان از بین ببرند .

پیرخائفی یاد آور شد : آماده سازی نوآموزان و دیگر دانش آموزان قبل از آغاز سال تحصیلی باید به شکلی باشد که عادات خواب و خوراک و .. بچه ها با روزهای مدرسه رفتن منطبق شود .

وی خاطرنشان ساخت : در این میان کلاس اولی ها به مادران مهربان و پدران همراه نیازدارند و نباید احساس تنهایی بر آنان غلبه کند .

کارشناس امور آموزشی تصریح کرد : بی حوصلگی والدین در پاسخ به سوالات نوآموزان در خصوص مدرسه می تواند بچه ها را دچار دغدغه و استرس کند.

پیرخائفی با تاکید بر ایجاد آرامش روانی برای دانش آموزان گفت : خانواده ها نباید قبل از فرستادن بچه ها به مدرسه از آموزش مهارتهای اولیه نظیر چگونگی استفاده از آب خوری و دستشویی و ... غافل شوند.