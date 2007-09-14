۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۵۰

اجرای طرح حمایت از معسرین نیروهای مسلح

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از اجرای طرح حمایت از معسرین نیروهای مسلح در راستای پوشش حمایتی سالمندان و بیماران نیازمند خبر داد .

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در طرح حمایت از معسرین نیروهای مسلح فرزندان معلول، زنان خود سرپرست و یا بی سرپرست و همچنین سالمندان و بیماران نیازمند مورد حمایت قرار می گیرند .

وی تصریح کرد : نیروهایی که از لحاظ تهیه مسکن نیز با مشکل مواجه هستند در این طرح مورد حمایت قرار خواهند گرفت .

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  به حمایت از محکومان معسر جرائم غیر عمد اشاره کرد و گفت : بنا شده در سال جاری محکومان با جرائم غیرعمد نیز مشمول کمکهای ویژه از سوی سازمان قرار گیرند تا زمینه آزادی آنان فراهم شود.

سردار دقیقی به شناسایی 18 هزار بیمار صعب العلاج نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت : برای این تعداد کارت درمانی صادر شده و خدمات مورد نیاز به آنان ارائه می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، با بیان اینکه برای پوشش این تعداد بیمار خاص نیاز به 30 میلیارد تومان بودجه است گفت : از این میزان 10 میلیارد تومان از سوی سازمان تامین خواهد شد.

