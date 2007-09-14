دکتر یوسف مولایی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش اخیر البرادعی، گفت: نباید در این مورد دچار تحلیل های افراطی و بسیار خوش بینانه شد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: مدیریت سیاسی پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می شود و آژانس صرفا ماهیت حقوقی و فنی این پرونده را مدیریت می کند، بنابراین نباید در شرایط فعلی دچار خوش بینی افراطی شد.

وی افزود: ماهیت فعلی پرونده هسته ای ایران صرفا حقوقی نیست و دارای ابعاد "سیاسی، امنیتی" است و همین موضوع را پیچیده می کند.

مولایی تصریح کرد: آمریکا در شرایط فعلی به دنبال تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی به ایران خواهد رفت و به احتمال زیاد یک قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت تصویب خواهد شد، آمریکا به دنبال انزوای سیاسی- اقتصادی ایران به هرقیمت است و زمینه سازهای زیادی را هم تاکنون انجام داده است.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران تهدیدات اخیر نظامی آمریکا علیه کشورمان را "تاکتیکی" توصیف کرد و گفت: آمریکا با این تهدیدات می خواهد، دیگر کشورها را برای اعمال فشار شدید اقتصادی -سیاسی بر ایران، متقاعد کند.