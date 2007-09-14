به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نظر دارد برای بیست و دو نفر از بزرگان فرهنگ، علم و ادب ایران و پاکستان "ارج نامه" منتشر کند. این ارج نامه ها به زندگی و آرای این دانشمندان و مفاخر معاصر اختصاص دارند.

از عناوین این ارج نامه ها می توان به عباس‌ اقبال‌ آشتیانی،‌ احمد بهمنیار، مهدی‌ بیانی،‌ پرویز ناتل‌ خانلری،‌ محمد تقی‌ دانش ‌پژوه،‌ ذبیح ‌الله‌ صفا،‌ عبدالعزیز طباطبایی، علی‌ اکبر فیّاض‌،‌ بدیع‌الزمان‌ فروزانفر،‌ ابوالقاسم‌ قربانی، محمد قزوینی و‌ صادق کیا اشاره کرد.

احمد گلچین‌ معانی، جلال‌ الدین‌ محدث‌ ارموی‌،‌ محمد جواد مشکور،‌ محمد معین،‌ مجتبی‌ مینوی، سعید نفیسی،‌ امیرحسین‌ یزدگردی‌،‌ غلامحسین‌ یوسفی از دیگر کسانی هستند که ارج نامه برای آنها منتشر خواهد شد.

‌مولوی‌ محمد شفیع‌ و حافظ‌ محمود شیرانی‌ دو نفر پاکستانی هستند که در این مجموعه از آنها یاد خواهد شد. این مرکز تاکنون ارج‌نامة‌ ملک ‌الشعراء بهار و حبیب‌ یغمایی‌ را منتشر کرده است.