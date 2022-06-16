کتاب «راه شاهی و راه آهن بوشهر-برازجان» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «راه شاهی و راه آهن بوشهر-برازجان» اثر سید قاسم یاحسینی و ترجمه سیده فاطمه یاحسینی، توسط انتشارات هامون نو منتشر شد.

این کتاب به وقایع جنگ جهانی اول در جنوب ایران می‌پردازد و به طور خاص به حضور انگلیسی‌ها در منطقه جنوب پرداخته است.

کتاب «راه شاهی و راه آهن بوشهر-برازجان» حاوی دو متن همبسته با یکدیگر است؛ یکی نوشتار تحقیقی و بلند سیدقاسم یاحسینی است که با عنوان راه شاهی و راه آهن بوشهر-برازجان (۱۹۱۸ - ۱۹۲۱ میلادی) ارائه شده و دیگری مقاله‌ای از جیمز آرچیبالد داگلاس در مجموعه سخنرانی‌ها و پیام‌ها است که توسط سیده فاطمه یاحسینی به فارسی ترجمه شده است.

این کتاب در ۱۵۰ صفحه و با قیمت ۶۰ هزار تومان در خردادماه ۱۴۰۱ منتشر شده است.