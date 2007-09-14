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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۸

ماه رمضان در استانبول با مسابقات قرآنی همراه است

به منظور ترویج قرآن خوانی در ماه رمضان مسابقات قرآنی همراه با هنرمندان در باغچیلار استانبول برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، روزنامه پر تیراژ ملی گازته اعلام کرد که در شهرداری منطقه باغچیلار استانبول سفره افطار همراه با هنر مندان برگزار می‌شود.

این مراسم که دوازده سال است که همه ساله برگزار می شود امسال از سالهای پیش باشکوه تر برگزار می شود وعلاوه بر دعوت از هنرمندان جهت برگزاری برنامه های متنوع نمایشگاه کتاب و تشویق مردم به کتاب خوانی و برگزاری مسابقات قرآن و اهدای جوایز متعدد به برندگان از دیگر برنامه های این مراسم هستند.

در این مراسم یک ماهه بیش از 2000نفر افطاری داده خواهد شد و هر شب هنرمندان رشته‌های مختلف به این مراسم دعوت خواهند شد و آنها با مردم ارتباط مستقیم خواهند داشت.

کد مطلب 551611

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