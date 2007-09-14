به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی میدل ایست آنلاین، بیش از 170 دانش آموز 11 تا 16 ساله در دبیرستان اسلامی الکیندی در جنوب شرقی شهر لیون ثبت نام کرده‌اند.

این دبیرستان اسلامی از نخستین گروه دانش آموزان خود در ماه مارس به دنبال مناقشه چند ماه با مقامات آموزشی فرانسه برسر اعتبار کارکنان و وضعیت مدرسه استقبال کرد اما فعالیت این مدرسه تنها به یک ترم درسی محدود شده بود.

از زمانی که حجاب در مدارس دولتی فرانسه ممنوع شده است، نیاز خانواده های مسلمان این کشور به مدارس اسلامی خصوصی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

به دنبال تصویب قانون منع حجاب در مدارس دولتی فرانسه بسیاری از دختران مسلمان در مدارس کشورهای همسایه فرانسه و مدارس خصوصی ثبت نام کردند.

نخستین مدرسه اسلامی فرانسه در سال 2001 و در شمال پاریس آغاز به فعالیت کرد و اکنون 100 دانش آموز را تحت پوشش خود قرار داده است. در ماه ژوئیه سال 2003 مدرسه ابن رشد در شهر لیل، فرانسه تأسیس شد و اکنون 80 دانش آموز دارد.

بیش از 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می‌کنند که این تعداد بزرگترین اقلیت مسلمان اروپا تلقی می‌شود.