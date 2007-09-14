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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

مارادونا برای بازی با انگلستان 740 هزار پوند می خواست

مارادونا برای بازی با انگلستان 740 هزار پوند می خواست

دیه گو آرماندو مارادونا برای بازی نمایشی مقابل تیم 1986 انگلستان مبلغ 740 هزار پوند طلب کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مالزی سان، این بازیکن پیشین فوتبال که گل معروف او "دست خدا" باعث پیروزی 2 بر یک تیم ملی آرژانتین مقابل انگلستان درجام جهانی 1986 شد، از برگزارکنندگان دیدار نمایشی تیم های جام جهانی 86 آرژانتین و انگلستان درخواست 740 هزار پوند کرده بود که این درخواست رد شد.

برپایه این گزارش، مارادونا 46 ساله رقم پیشنهادی خود را کاهش داده و طبق گزارش سان، آن را به 300 هزار پوند رسانده است.  این دو تیم قرار است در تاریخ 14 اکتبر در ویلاپارک بیرمنگام با یکدیکر مسابقه دهند. ستارگان پیشین فوتبال انگلستان همچون برایان رابسون، گلن هادل، پیتر رید، ری ویلکینز و کریس وادل برای حضور در این دیدار ابراز آمادگی کرده اند.

گری لینه کر که تک گل انگلستان در دیدار یک چهارم نهایی مکزیک را در دقیقه 80 مقابل آرژانتین به ثمر رساند، این بازی را آغاز می کند.

مارادونا پس از کنار گذاشتن فوتبال از چاقی مفرط رنج می برد. او تا به حال چندین بار به خاطر استفاده از کوکایین و مشروبات الکلی در بیمارستان بستری شده است.

کد مطلب 551614

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