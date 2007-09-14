خریداران سهام ملی مس دولتی نبودند / خارجیان تمایلی به خرید 20 درصد سهام مس نداشتند

سید مهدی عقدایی در گفتگو با مهر در خصوص انتقاداتی که نسبت به دولتی بودن خریداران سهام شرکت ملی مس صورت گرفته است، گفت: تمام خریداران این سهام بخش خصوصی محسوب می شدند.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اگر این شرکت ها دولتی بودند، سازمان خصوصی سازی نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام می کرد، تصریح کرد: خریداران این سهام، همچون بانک سامان، بانک پاسارگاد، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی مس بوده‌اند که هیچ یک دولتی نیستند.

وی همچنین در خصوص دلایل عدم حضور خریداران خارجی برای خرید سهام شرکت ملی مس اظهارداشت: قرار بود تنها 20 درصد سهام این شرکت واگذار شود و این در حالی است که خارجیان خواهان خرید 51 درصد سهام شرکت‌ها برای به دست گرفتن کنترل آنها هستند، بنابراین تمایلی به خرید این سهام نداشتند.

عقدایی با مثبت ارزیابی کردن فروش سهام شرکت ملی مس، گفت: گرچه بازار در حال رونق گرفتن است، اما هنوز این رونق کافی نیست.

1/1 میلیارد سهم شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت 8774 ریال به خریداران در قالب بلوک 20 درصدی به خریدران آن واگذار شد. عمده سهام های واگذار شده توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، صندوق بازنشستگی کارکنان مس، سایپا، شرکت صبا تامین، شرکت سرمایه گذاری ملی، بهمن و مدبر بودند و البته این مزایده بین المللی بدون حضور خریداران خارجی برگزار شد.