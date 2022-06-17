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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵

رئیس سازمان بسیج مستضعفان:

تحقق محله اسلامی جزو چشم‌اندازهای بسیج است

تحقق محله اسلامی جزو چشم‌اندازهای بسیج است

تبریز- رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: تحقق محله اسلامی جزو چشم‌اندازهای بسیج بوده و زمینه و بسترساز فراهم شدن عمومی این مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای محلات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به سند اعتلای ۱۰ ساله بسیج برای پیاده سازی گام دوم انقلاب و تحقق دولت اسلامی، گفت: در این راستا تشکیل محلات اسلامی در سطح کشور در محوریت این برنامه قرار دارد.

وی گفت: تحقق محله اسلامی جزو چشم‌اندازهای بسیج بوده و زمینه و بسترساز فراهم شدن عمومی این مهم است.

وی با بیان این‌که بسیج نقش‌آفرینی مهمی در تحقق دولت و محلات اسلامی دارد، اظهار داشت: مسیر نمود تحقق مردم سالاری اسلامی بوده و به عنوان پیش قراول مسیر انقلاب است.

سردار سلیمانی، با اشاره به تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان بعد از صدور بیانیه، در دیدار با مردم آذربایجان، مردم این دیار را مخاطب قرار داده و تحقق این سند را مطالبه فرمودند.

رئیس سازمان بسیج مساجد و محلات کشور نیز در این جلسه گفت: ۵۰ هزار محله در سطح کشور برای تشکیل محلات اسلامی هدف گذاری شده است که با محوریت مساجد و پیگیری‌های پایگاه‌های بسیج برادران و خواهران تشکیل می‌شود.

سرتیپ دوم پاسدار حیدر بابا احمدی، افزود: از این تعداد، امسال ۱۱ هزار و ۳۳۰ محلات اسلامی در سطح کشور اجرا می‌شود که سهم آذربایجان شرقی ۶۱۹ محلات اسلامی است.

عابدین خرم، استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: در صورت تعریف نقشه‌های دقیق این طرح، قرارگاه‌های بسیج محلات در این استان می‌توانند در مدت ۲ تا سه سال هویت محلات را احیا کنند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بعد از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، آذربایجان شرقی را مورد مخاطب قرار داده است، افزود: طرح محله اسلامی امسال در ۱۱ هزار و ۳۳۰ محله کشور اجرا می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج با اجرای این طرح در پی تسهیل‌گری و فراهم کردن بستر حضور هر چه بیشتر مردم در تحقق دولت اسلامی است.

به گفته معاون بسیج محلات و مساجد سازمان بسیج مستضعفین ۵۰ هزار محله در طرح محله اسلامی با محوریت مساجد هدف گذاری شده است.

کد مطلب 5516280

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