به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای محلات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به سند اعتلای ۱۰ ساله بسیج برای پیاده سازی گام دوم انقلاب و تحقق دولت اسلامی، گفت: در این راستا تشکیل محلات اسلامی در سطح کشور در محوریت این برنامه قرار دارد.

وی گفت: تحقق محله اسلامی جزو چشم‌اندازهای بسیج بوده و زمینه و بسترساز فراهم شدن عمومی این مهم است.

وی با بیان این‌که بسیج نقش‌آفرینی مهمی در تحقق دولت و محلات اسلامی دارد، اظهار داشت: مسیر نمود تحقق مردم سالاری اسلامی بوده و به عنوان پیش قراول مسیر انقلاب است.

سردار سلیمانی، با اشاره به تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان بعد از صدور بیانیه، در دیدار با مردم آذربایجان، مردم این دیار را مخاطب قرار داده و تحقق این سند را مطالبه فرمودند.

رئیس سازمان بسیج مساجد و محلات کشور نیز در این جلسه گفت: ۵۰ هزار محله در سطح کشور برای تشکیل محلات اسلامی هدف گذاری شده است که با محوریت مساجد و پیگیری‌های پایگاه‌های بسیج برادران و خواهران تشکیل می‌شود.

سرتیپ دوم پاسدار حیدر بابا احمدی، افزود: از این تعداد، امسال ۱۱ هزار و ۳۳۰ محلات اسلامی در سطح کشور اجرا می‌شود که سهم آذربایجان شرقی ۶۱۹ محلات اسلامی است.

عابدین خرم، استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: در صورت تعریف نقشه‌های دقیق این طرح، قرارگاه‌های بسیج محلات در این استان می‌توانند در مدت ۲ تا سه سال هویت محلات را احیا کنند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بعد از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، آذربایجان شرقی را مورد مخاطب قرار داده است، افزود: طرح محله اسلامی امسال در ۱۱ هزار و ۳۳۰ محله کشور اجرا می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج با اجرای این طرح در پی تسهیل‌گری و فراهم کردن بستر حضور هر چه بیشتر مردم در تحقق دولت اسلامی است.

به گفته معاون بسیج محلات و مساجد سازمان بسیج مستضعفین ۵۰ هزار محله در طرح محله اسلامی با محوریت مساجد هدف گذاری شده است.