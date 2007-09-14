به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تهران اعلام کرد: در طرح گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین بر اساس اعتبار سال‌های 84 و 85، میزان 41 هزار و 338 طرح به ارزش 40 هزار و 908 میلیارد ریال در استان تهران به بانک‌ها معرفی شده که توانسته زمینه اشتغال 348 هزار و 239 نفر را فراهم کند.

طی این دوره، 6هزار و 643طرح به ارزش 9هزار و 333میلیارد ریال عودت داده شده که می توانست زمینه اشتغال 51 هزار 886 نفر را فراهم کند.

بر پایه این گزارش، طرح‌های تایید شده در دوره یاد شده، 23 هزار و 977 طرح به ارزش 18هزار و 717 میلیارد ریال بوده که زمینه اشتغال 211 هزار و 469 نفر را فراهم نموده است.

طرح‌های منعقد شده در این دوره، 19 هزار و 363 مورد به ارزش 13هزار و 461 میلیارد ریال بوده که زمینه اشتغال 162 هزار و 125 نفر فراهم شده است.

همچنین براساس اعتبار سالهای 84 و 85، تعداد 18هزار و 496طرح به ارزش 12هزار و 193میلیارد ریال برای گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین پرداخت شده که زمینه اشتغال 155هزار و 861 نفر را فراهم کرده است.

عملکرد کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران در خصوص طرح های به بهره برداری رسیده با بودجه سالهای 84 و 85 از 14 هزار و 305 طرح حکایت دارد که برای تحقق آن بالغ بر 7 هزار و 931 میلیارد ریال بودجه صرف و زمینه اشتغال 111 هزار و 936 نفر فراهم شده است.