احتمال انتقال آبله میمونی از هوا/ کابوس شبانه و پارکینسون

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

احتمال انتقال آبله میمونی از طریق هوا وجود دارد

کارشناسان معتقدند گاهی اوقات ویروس آبله میمون می‌تواند از طریق هوا، حداقل در فواصل کوتاه، منتشر شود، اما دقیقاً مشخص نیست که چقدر در گسترش این بیماری نقش دارد.

کابوس‌های شبانه گاهی اوقات علامت هشداردهنده شروع پارکینسون هستند

تحقیقات جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که کابوس‌ها ممکن است نشانه شروع بیماری پارکینسون در برخی از افراد مسن باشند.

بهترین زمان ورزش برای مردان و زنان متفاوت است

در یک مطالعه کوچک محققان بررسی کردند که چگونه بدن زنان و مردان به ورزش در ساعات مختلف روز واکنش نشان دادند.

استرس موجب تضعیف و پیری سیستم ایمنی می‌شود

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که استرس ممکن است مضرات زیادی بر سلامت شما داشته باشد، سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند و باعث بروز بیماری‌های جدی شود.

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