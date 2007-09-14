وایدا دوران سیاه لهستان را به تصویر کشید

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد برای آندری وایدا فیلمساز 81 ساله فیلم "کاتین" که نام آن از جنگلی گرفته شده که بخشی از قتل عام در آن اتفاق افتاد، چیزی بیش از یک موشکافی سیاسی و در عین حال مسئله‌ای بسیار شخصی است.





آندری وایدا

سروان یاکوب پدر وایدا از قربانیان مهاجمان روسی بود که با شلیک گلوله پلیس مخفی استالین کشته شد. کارگردان لهستانی در نشست مطبوعاتی پیش از نمایش عمومی فیلم خود در ورشو به این اشاره کرد که مرگ پدر و اینکه مادرش هیچوقت حاضر نشد آن را بپذیرد، منبع الهام او در "کاتین" بوده است. وایدا گفت: "مادرم تا آخر عمر خیال می‌کرد پدرم نمرده، برای اینکه در فهرست افسرهای کشته شده نام فامیل پدرم با اسم کوچک او یکی نبود."وایدا که سال 2000 برای مجموعه آثار خود شامل "کانال" (1957)، "سرزمین موعود" (1975) و "مرد آهنین" (1981) یک اسکار افتخاری دریافت کرد، افزود: "این فیلم قرار است روز 17 سپتامبر (26 شهریور) افتتاح شود، درست 68 سال پس از حمله ارتش سرخ به لهستان که آن زمان تحت اشغال نازی‌ها بود.""کاتین" از یکروز سرنوشت ساز سال 1939 در حالی آغاز می‌شود که دو گروه از مردم از کنار هم می‌گذرند: گروهی به طرف روس‌ها می‌روند و گروهی به سمت آلمانی‌ها. فیلم با تصاویری پرقدرت و در عین حال آزارنده از اعدام‌ها در جنگل کاتین به پایان می رسد. در آن روز هزاران افسر لهستانی و مردم غیر‌نظامی به عنوان "ضدانقلاب" کشته شدند. این حادثه تا مدت‌ها در پرده ابهام بود، حتی پس از آنکه سال 1941 پس از پایان توافقنامه آلمان و روسیه، نازی ها از یک گور دسته‌جمعی در کاتین خبر دادند.مسکو، آلمانی‌ها را مقصر این قتل عام معرفی کرد و غرب نیز نمی خواست در برابر شوروی که آن زمان یک متحد ارزشمند برای مبارزه با هیتلر بود، واکنش نشان دهد. در لهستان دوران کمونیست ها نیز این مسئله یک تابو بود. در نهایت سال 1990 میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی سابق، مسئولیت کشور خود را در این حادثه به گردن گرفت.وایدا تاکید کرد: "این فیلم در سال‌های حکومت کمونیست‌ها بر لهستان نمی توانست روشنایی روز را ببیند. هیچ فیلمساز عاقلی پیدا نمی شد که بتواند این فیلم را در عصر کمونیست‌ها بسازد، مگر اینکه نسخه مورد پسند دولت حاکم را عرضه می‌کرد."