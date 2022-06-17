شناسایی ۱۰۰۰ ژن مرتبط با کووید ۱۹ شدید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشگاه شفیلد و دانشگاه استنفورد در ایالات متحده دریافته اند که سیگنالهای ژنتیکی خاصی در افرادی که به عفونت شدید کروناویروس مبتلا میشوند وجود دارد.
مشخص شده است که سن، شاخص توده بدنی و مشکلات سلامتی از قبل موجود، موجب بروز برخی از نابرابریهای در شدت ابتلاء به بیماری میشوند، اما ژنتیک نیز نقش مهمی ایفا میکند. هدف این تحقیق بررسی این موضوع بود که چرا برخی از افراد مبتلا به کووید ۱۹ به طور جدی بیمار میشوند یا میمیرند، در حالی که برخی دیگر علائم کمی دارند.
با استفاده از یادگیری ماشینی، محققان بیش از ۱۰۰۰ ژن مرتبط با ایجاد موارد شدید کووید ۱۹ را که نیاز به تنفس مصنوعی داشته یا کُشنده بودند، شناسایی کردند. این تیم همچنین توانست انواع خاصی از سلولها را شناسایی کند که این ژنها در آنها فعال هستند. این یکی از اولین مطالعاتی است که ژنهای مرتبط با کروناویروس را به عملکردهای بیولوژیکی خاص مرتبط میکند.
دکتر «جاناتان کوپر ناک»، سرپرست تیم تحقیق، میگوید: «در طول تحقیقات، ما ساختار ژنتیکی را در زمینه عفونت کروناویروس کشف کردیم و دریافتیم که این ۱۰۰۰ ژن باعث سه چهارم عوامل ژنتیکی ابتلاء به کووید ۱۹ شدید هستند. این یافته برای درک اینکه چرا برخی از افراد علائم شدیدتر کووید ۱۹ را نسبت به دیگران داشته اند، مهم است.»
تیم تحقیق از چندین مجموعه داده بزرگ برای کشف ژنتیک مربوط به کووید ۱۹ شدید استفاده کرد. اولین مجموعه داده حاوی اطلاعات ژنتیکی از بافت سالم ریه انسان بود. این دادهها به شناسایی بیان ژن در ۱۹ نوع مختلف سلولهای ریه، از جمله سلولهای اپیتلیال که مجرای تنفسی را میپوشانند و اولین سد دفاعی در برابر عفونت هستند، کمک کرد.
محققان همچنین میخواستند بدانند کدام نوع سلول دارای بیان ژن معیوب است. آنها از طریق ابزار یادگیری ماشینی خود، تشخیص دادند که کووید ۱۹ شدید تا حد زیادی با پاسخ ضعیف دو سلول ایمنی شناخته شده یعنی سلولهای کشنده طبیعی (NK) و سلولهای T مرتبط است. سلولهای NK و زیرشاخهای به نام CD۵۶ مهمترین آنها در نظر گرفته میشوند.
دکتر کوپر ناک گفت: «یافتههای ما اساس آزمایش ژنتیکی را ایجاد میکند که میتواند پیشبینی کند چه کسی با افزایش خطر ابتلاء به کووید ۱۹ شدید متولد میشود.»
به گفته محققان، تصور کنید ۱۰۰۰ تغییر در DNA مرتبط با کووید ۱۹ شدید وجود دارد. اگر ۵۸۵ مورد از این تغییرات را داشته باشید، ممکن است شما را بسیار مستعد بیماری کند و باید تمام اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهید.
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