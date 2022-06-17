تصویب طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی در آینده نزدیک در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دلخوش شامگاه پنج شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه طرح مهریه مانند تیغ دو لبه است، اظهار کرد: ظرح مهریه باید به گونه‌ای باشد که حق و حقوق زنان و مردان به یک اندازه حفظ شود.

وی افزود: مجلس مخالفت‌هایی با برخی از بندهای طرح دارد که بیشتر مربوط به حق ثبت است و اعتقاد داریم حق زنان در این خصوص ضایع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به بیش از ۱۳ اصل قانون اساسی مبنی بر دفاع نمایندگان مجلس از حقوق مردم، گفت: برخی کنوانسیون‌ها و معاهدات با کشورهای همسایه درست و اصولی نیست و اینکه ترکیه ۳۰ سد در کشور بزند و از آب‌های مرزی استفاده کند در حالی که ما نتوانیم در آینده نوعی خیانت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه سالانه قیرآبه برای بیابان زدایی اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: وقتی سد با ظرفیت ۵۰ میلیون متر مکعب در حاشیه کشور ایجاد می‌کنند زنگ خطر است و نماینده وظیفه دارد در این باره تذکر دهد.

دلخوش با اشاره به اینکه باید قوانینی تصویب شود تا دستگاه‌های ذی‌ربط با آزادی عمل با اخلال گران مبارزه کنند، افزود: طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زودی در مجلس به تصویب می‌رسد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی آب کشاورزی، بیان کرد: حدود ۵۰ درصد از آب بندان های صومعه سرا را لایروبی کردیم.