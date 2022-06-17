۲۰ میلیارد ریال به توسعه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی طبس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصیرایی پنج شنبه شب در شورای اداری شهرستان سرایان که با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: نه تنها منابع مالی در کشور کم نیست بلکه منابع بسیاری در وزارتخانه وجود که باید برای جذب آنها اقدام شود.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر اعتبارات اختصاصی هر حوزه بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان برای محرومیت دایی اختصاص یافته که با برنامه ریزی مناسبی برای جذب این منابع باید اقدام شود.

نصیرایی با اشاره به اینکه اختصاص اعتبار یکی از مباحث مهم در بخش بهداشت و درمان استان است، بیان کرد: با پی گیری های انجام شده علاوه بر اینکه بیمارستان سرایان ماده ۲۳ شد، قول اختصاص اعتبار دیگری هم برای طرح توسعه آن گرفتیم.

به گفته وی همچنین با وجود اینکه برای طرح توسعه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی طبس یک ریال نبود، با پی گیری های صورت گرفته ۲۰ میلیارد ریال اختصاص قبل از کلنگ زنی طرح توسعه تخصیص یافت.

نصیرایی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی هم برای تسریع در کار محور سرایان تا فردوس و سرایان تا سه راهی روم از طریق تهاتر زمین اعتباری اختصاص داد، گفت: همه این موارد نشانگر آن است که در زمینه منابع در کشور مشکلی وجود ندارد بلکه جذب منابع موجود نیاز به نگاه بلند ما و تلاش برای گره گشایی از کار مردم دارد.

نصیرایی تصریح کرد: ایجاد امید در مردم الزاماتی دارد که منسجم و هماهنگ بودن، صداقت با مردم، هم دلی و در کنار مردم بودن از جمله آنها است و امروز تکلیف همه ما زنده نگاه داشتن امید در دل مردم است زیرا مردم بزرگترین سرمایه نظام هستند.

نماینده شهرستان‌های بشرویه، سرایان، فردوس و طبس در مجلس اظهار کرد: مردمی بودن به این است که اگر مردم مطالبه به حقی دارند که نمی‌توانیم آن را حل کنیم باید به خوبی علت آن را برای مردم توضیح دهیم و در هر جایگاهی که هستیم حق نداریم کوچه بازاری رفتار کنیم.